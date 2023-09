Müzisyen bir aileden gelen ve Türk Halk Müziği ile Caz eğitimini harmanladığı müzikal tarzı ile Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasından, İspanyolca şarkılara kadar kendine has yorumuyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Elif Sanchez, 21 Eylül’de 18. Alanya Uluslararası Caz Günleri kapsamında Kızılkule Redtower‘da dinleyici ile buluşacak.ANTALYA (İGFA) - Elif Sanchez, 18. Alanya Uluslararası Caz Günleri kapsamında 21 Eylül'de Alanya'da caz severlerle buluşacak.

Elif Sanchez, 10 yaşına kadar ailesinden aldığı müzik eğitiminin ardından, İstanbul Devlet Konservatuvarından üstün başarı ödülü ile mezun oldu. 2015’te kurduğu “Mediant Collective” grubu ile dünyaca ünlü besteci, gitarist ve prodüktör Javier Limon tarafından “Refuge of Sound” projesine konuk sanatçı olarak davet edildi. 2017’de Bill Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü’nü kazanarak Berklee College of Music’den mezun olan Elif Sanchez, Drom NYC, Rockwood Music Hall ve The Well Brooklyn’de birçok konser verdi.

2021 yılında kendi adıyla yayınladığı ve Anadolu’dan Azerbaycan coğrafyasına kadar uzanan geniş bir repertuvar sunduğu ilk albümünün ardından, 11 eserden oluşan ikinci albümünde 7 orijinal Javier Limon şarkısı, “Dos Gardenias” ve “Perfidia” olmak üzere 2 adet İspanyolca cover, Kenan Doğulu ile düet olarak seslendirdiği “Vuelve (Kurşun Adres Sormaz Ki)” ve İspanyolca seslendirdiği “Amanecer (Gel Ey Seher)’e yer verdi. Ünlü bir bolero olan 'Tres Palabras'şarkısını Paul Sanchez ile birlikte kaydeden sanatçı, Javier Limon'un son albümü 'Viajeras'ta 'A Donde Te Has Ido' şarkısını seslendirdi.