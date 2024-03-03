TRT Çocuk ekranlarının sevilen karakterleri ‘Elif ve Arkadaşları, Nevşehirli çocuklara unutamayacakları eğlenceli bir gün yaşattı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kültür ve Sanat Günleri’ etkinlikleri çerçevesinde, ‘Elif ve Arkadaşları’ sevilen müzikal oyunlarını Nevşehirli çocuklar için sahneledi. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde üç ayrı seans halinde sahnelenen oyunu izlemek için aileleri ile birlikte gelen çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Televizyon ekranlarından izledikleri sevilen karakterleri izlemek için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne gelen çocuklarla bir araya gelip sevinç ve heyecanlarını paylaşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Savran, oyun öncesinde yaptığı konuşmada, “Çocuklar bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz. Nevşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı çocuklarımız için seferber etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Savran ayrıca önümüzdeki haftalarda çocuklar için düzenleyecekleri yeni etkinliklerin de müjdesini verdi.