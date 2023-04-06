Bir konu var, mutlaka farkında olmamız gereken. Uzun zamandır düşünmekle birlikte baktım kimsenin tek kelime edeceği yok, birinin bunu söylemesi lazımdı.

Son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ayakkabısıyla seccadenin üzerine basması olayını ele alalım. Artık ele alacak bir tarafı kalmadı ama olsun, alalım.

Millet olarak (bu insanın doğasında da olabilir, uzmanlara sormak gerek) olayları değerlendirmekte çok da başarılı değiliz. Olayı değil, daha çok kişileri değerlendiriyoruz. Eğer olayın kahramanını seviyorsak ona göre, sevmiyorsak başka türlü yorum yapıyoruz. Yani olaya göre değil, kişiye göre konuşuyoruz. Sürekli birilerini savunma halindeyiz ve bu çok yorucu.

Tek başına konuşuyormuşum gibi olmasın, yorumlara yazın mutlaka çünkü soruyorum: AK Parti tarafında didik didik edilip yuhlanan, Cumhuriyet Halk Partisi kanadında savunmaya geçilen seccade olayı sizce doğru değerlendiriliyor mu? Elimizi vicdanımıza koyup konuşabiliriz, kimse yabancı değil.

CHP’liler, seccade olayının öznesinin AK Partili bir lider ya da milletvekili olduğunu düşünsün. Diğer taraftan AK Parti de aynı şekilde Kılıçdaroğlu yerine bir AK Partili ismi koysun. Hemen cevap vermeyin, biraz düşünün önce. Sonuç nasıl olurdu?

Ben fikrimi söyleyeyim. AK Parti, bu fotoğrafı çekenin kötü niyetinden tutun da bu fotoğrafı servis edene kadar başkalarına suç bulabilirdi. Bu bir seçenek. Sorgulamaları ‘o seccadeyi oraya kim koydu’ya kadar gelirdi. Bahsi artırıyorum, ‘Vekilimizin dalgınlığına gelmişti’ diyerek de birkaç açıklama yapabilirlerdi. Ancak asla ve asla seccadeye basana dinsiz, imansız, edepsiz demezlerdi. Neticede insan yanındakine bu kadar sert çıkmaz.

Gelelim CHP tarafına. Onlar da varsaydığımız AKP’li ismi, -bugüne kadar kendilerine nasıl saldırıldıysa aynı şekilde- harcarlardı. Yani güçleri yettiği kadar diyelim. Ne de olsa AK Parti kanadı eleştirme ve yerin dibine sokma konusunda bayağı iyi. Haklarını yiyemeyiz.

CHP için ‘Daha önlerini görmüyorlar, bize laf söylüyorlar’ gibilerinden karşılık verebilirdi diye küçük bir tahminde bulunayım. Eminim içinizde daha iyi tahmin yürütecekler de olacaktır. Ancak onların da asla (bununla alakalı gerçekten üzgünüm) ‘olur böyle şeyler’ şeklinde bir değerlendirme yapacaklarını düşünmüyorum, doğruya doğru.

Halbuki bu söylemlerin, bu değerlendirmelerin kime faydası var? Üstelik tam tersi ülke olarak geriledikçe geriliyoruz. Hele çıkın da bir ülkeden dışarı, içeriye bakın. Ekmeğimizi paylaşacağımıza, birbirimizi yiyoruz. Ne borsanın ne paranın -hal böyle olunca da- ne de biz Türk vatandaşlarının bir değeri kalıyor. Yeri gelmişken şunu da hatırlatayım; 'dolar yükseldi mi' diye konuşmayı bırakalım artık ne olur! Doların bir yere gittiği yok, bir dolar yine bir dolar! Asıl bizim paramızın değeri tepetakla gidiyor.

Nitekim başlıkta ‘Elimizi vicdanımıza koyalım’ dedim. Çünkü ülkenin bugün bu durumda olmasında gündemi meşgul eden lüzumsuz konuların büyük payı var. Bunları takip etmekten ne çalışmaya ne de yaşamaya iştahımız kalıyor. Halbuki çalışanın konuşmaya fırsatı olmaz. En iyisi çalışmak. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.



