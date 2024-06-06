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Ödül Gecesinde Aybüke Pusat, Arzum Onan,Haluk Levent, Zeynep Bastık, Norm Ender, Atiye ,Sıla Türkoğlu , Ayça Ayşin Turan, Mert Demir, Burak Hakkı, Gökhan Keser , Buce Kahraman, Hande Yener, Edis gibi ünlü isimler vardı.Ünlüler Gece sonunda kendileri ile resim çekilmek isteyen sevenlerini geri çevirmedi.

İstanbul'da Kuruçeşme'de yer alan Mandarin Otel'de düzenlenen Elle Style Awards tam bir yıldız yağmuruna dönüştü. İSTANBUL (İGFA) - Ödül Gecesinde birbirinden ünlü isimler şıklık yarışına girdi.Gecede Ünlü isimler kırmızı halıda röportaj yaptılar.

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