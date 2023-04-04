Azerbaycan’ın önde giden müzik plak şirketlerinden olan Universal Vorld Tv kurucusu Elnur Ahmadli hayallerini 2023 yılında gerçekleştirecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye-Azerbaycan ortak yapımı bir filme imza atmak için 2022 yılında girişimlerini hızlandıran Elnur Ahmadli 2023’de çekeceği filmle dünyaya da “İki Millet Tek Yürek” kanıtlayacak. Elnur Ahmadli; söz yazarı, besteci, müzisyen ve bir müzik şirketinin sahibi olmasının yanında birde film yapım şirketi de olan sanatçı 2023 yılında Bursalı bir makine mühendisi öğrencisi ile Şuşalı bir hemşire öğrencinin aşkını beyaz perdeye taşıyacak.

Elnur Ahmadli’nin 2023 yılı projeleri sadece film ile sınırlı değil. Elnur Ahmadli; Yare Cevap, Ümitsiz Biri, Bu Adam, Ah Be Yüreğim isimli Maxi-Sıngl albümünü piyasaya çıkarttıktan sonra bir Türk şehri olan Macaristan’ın başkenti Budepeşte’ye giderek yazmış olduğu eserleri de seslendireceği klipleri çekecek.

Çalışmalarına hız kesmeyen Azerbaycan’ın ünlü prodüktörlerinden Ahmadli Elnur, naif sesi ile dinleyicilerini büyüleyen Sevinç Abidin ile 7 eserden oluşan “maxi single” çıkarma hazırlığında. Çalışmalara aylar önce başlanılan bir hayli yol kat edilen projede 5 şarkı Sezen Aksu , 2 şarkı Özhan Eren imzası taşıyor. Şarkıların düzenlemesi Barbod Hozouri tarafından üstlenilirken, yönetmen koltuğunda Bahti Baba olacak.

Bu albümün sanatçıya çok büyük başarı getireceğine inanan Ahmadli Elnur, yetenekli gençlere her zaman destek olacağının altını çizdi. Elnur Ahmadli; sesi ile dinleyicilerini büyüleyen Sinan Akçıl ile “Derdim” isimli “single” albüm çıkarma hazırlığında.

Çalışmalara aylar önce başlanılan şarkının klibi Bakü’de çekildi. Şarkıların düzenlemesi, ünlü aranjör İlkin Hasan tarafından üstlenilirken, yönetmen koltuğuna Bahti Baba oturdu. Elnur Ahmadli’nin müzik alanındaki çalışmaları bunlarla da sınırlı değil. 2023 yılında büyük bir patlamaya imza atacaklarını açıklayan Elnur Ahmadli “2023 yılında güzel yapımlara imza atacağız.” dedi.