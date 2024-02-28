Emek Partisi’nin Mudanya Belediye Meclis Üyesi Adayı üretici köylü Mehmet Eker, ‘Üreticilerin sesi olmak için’ aday olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Emek Partisi’nin Mudanya Belediye Meclis Üyesi Adayı üretici köylü Mehmet Eker, ‘Bizim anladığımız anlamda belediyelik, uçak uçurmak, birkaç tane konser vermek, yolları süpürmek, çim biçmekle sınırlı değil. Halkın yaşamına dokunan sorunlarını çözen, çözmeye uğraşan bir belediyecilik anlayışı” dedi.

Mudanya deniz kenarında bir ilçe olmasına rağmen ciddi bir üretim alanıdır diyen, “Emek Partisi Mudanya Belediye Meclis üyesi adayı zeytin üreticisi Mehmet Eker, “Üreticilerin yaşadığı, tarımsal üretimin olduğu bir yer. 10 bin civarında ziraat odasına kayıtlı üyesi var. Yanlış hatırlamıyorsam 150 binin üzerinde siyah incir ağacı var. 3 milyon civarında bir zeytin ağacı var. Bunlar hepsi ziraat odasına kayıtlı. Kayıtlı olmayan da -15 civarında. Mudanya üretici köylüler için ciddi bir üretim alanıdır. Hayvancılığıyla, siyah inciriyle, üzümüyle, zeytiniyle. Bu döneme kadar ciddi bir üretici etkisi yaratılamıyordu belediyede. Hem listelerde hem de belediye hizmetlerinde. Mudanya'daki üretici köylülerin yaşamında çektikleri sıkıntıların Mudanya Belediyesi'ne, belediye gündemine aktarılması ve oradan çözüm üretmek, üreticilerin sesi olmak sorunları belediyeye taşımak için aday olduk “dedi.

“ÜRETİCİ KÖYLÜLERİN SORUNLARINI ÇÖZEN, YAŞAMINA DOKUNAN BİR BELEDİYELİK ANLAYIŞI LAZIM”

Mevcut belediye başkanı Hayrı Türkyılmaz'ın ilk seçildiği 2014 yılında Mütareke şenlikler adı altında F-16'lar uçurduğunu hatırlatan Eker, “Belediyemizin ona verdiği harcama limitini aştığı için de bir soruşturma geçirmişti. Eğer bu harcama limitini aşmış olmasaydı hiçbirimiz ne kadar para harcandığını, ne kadar paranın çarçur edildiğinden haberdar olmayacaktık. 1.1 milyonluk bir bütçe veriliyor ama 1.3 milyon lira harcanıyor meclisin verdiği yetkiyi, harcama limitini, yetkisini aştın diye soruşturma geçirdi. Bizi ilgilendiren kısmı soruşturma geçirmesi geçirmemesi değil harcanan para aynı dönemde Esence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi o dönemde başkan yarımcısıydım. Bir yağhane, zeytinyağı fabrikası yapma projesi geliştirdi. Nakit para olsaydı o harcanan parayla çok modern bir zeytinyağı fabrikası yapılabilirdi. Kalkınma Kooperatifi iki sene sonra yaptı o zeytinyağı fabrikasını. Yani bizim anladığımız anlamda belediyecilik, uçak uçurmak, birkaç tane konser vermek, yolları süpürmek, çim biçmekle sınırlı değil. Üreticiler de dahil, üretici köylüler de dahil onların yaşamına dokunan sorunlarını çözen, çözmeye uğraşan hem belediye bütçesiyle, ekonomik anlamda gerektiğinde de akıl fikirle, personelle önderlik ederek köylülerin önünde olan, üreticilerin önünde olan ve onların yaşamına dokunan bir belediyelik anlayışımız var. Onu göstermek için, olabilirliğini ispatlamak için adayız. Ki geçmişte yapmıştık. Köy Muhtarlığı yaptığımız dönemlerde Kalkınma Kooperatiflerini kurup yönettiğimiz dönemlerde olduğunu” ifade etti.

Mudanya çok ciddi anlamda siyah incir üreticisi ama ne kooperatifi var, ne birliği ne de örgütlülüğü var diyen Eker, “Yine Mudanya Belediyesi'nin önderliğinde Mudanya'daki incir üreticilerinin örgütlendiği siyah incirin de, zeytin gibi, fındık gibi, üzüm gibi tarım-satış kooperatifinin ya da tarım-satış kooperatifleri birliğinin olabildiğini, olabilirliğini ispat etmek ilk hedefimiz” dedi.

“VERİMLİ TARIM ALANLARINI İMARA AÇMAK CİDDİ ANLAMDA BİR SUÇTUR”

Mudanya’da tarım alanlarının plansız olarak imara açıldığına dikkat çeken Eker, “Ciddi rantlar olduğu için uzun yıllar, yüzlerce yıl tarım yapılabilecek alanlar imara açılıyor, yapılaşmaya açılıyor ama tarım yapılamayacak, ot bitmeyen dağ taş öyle duruyor ortada. Orasının inşaat maliyetleri biraz yüksek olduğu için imara açmıyorlar. Oysa bize toprak lazım, verimli tarım alanlarını imara açmak ciddi anlamda bir suçtur, aymazlıktır. Planlı ve doğru imardan yanayız biz. Mudanya'daki verimli tarım alanlarının değil verimsiz, atıl kullanılmayan alanların imara açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sözüne ettiğim sorunlar başat olmak üzere, Mudanya'daki üretici köylülerin, Mudanya halkının sorunlarını tespih etmek, gündeme getirmek, seçim sürecinde tartışmak sonra belediye hangi anlamda kazanılırsa, o sürecin sonunda sözünü ettiğim sorunların çözüm planı, projeyi ortaya koyup işe başlamak için aday olduk” dedi.