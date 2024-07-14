Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarında limonata dağıtımına başladı. Toptancı Meyve ve Sebze Hal Kompleksi'nde çalışanlara serinlik ve motivasyon sağlandı. Vatandaşlar, el yapımı limonatayı çok beğendi.MERSİN (İGFA) - Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte hem vatandaşların serinlemesini sağlamak, hem de sıvı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her yıl geleneksel olarak limonata dağıtımı yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu sene de harekete geçti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, haftanın 5 günü iş yoğunluğunun fazla ve çalışma şartlarının ağır olduğu 5 farklı noktada limonata dağıtımı yapan ekiplerin bu kez adresi, Mersin Toptancı Meyve ve Sebze Hal Kompleksi oldu. Beden gücü ile çalışan vatandaşların içini ferahlatmak ve motivasyonunu artırmak için C vitamini deposu, buz gibi el yapımı limonata ikramı, emekçilerde memnuniyet yarattı.

Yazgı: “Sıcak havada çalışan vatandaşlarımıza, serinleten bir mola imkanı sunuyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, sıcak havaların gelmesi ile birlikte, her yıl geleneksel olarak dağıtımını yaptıkları limonata ikramını bu sene de sürdürdüklerini aktardı. Yazgı, “Haftanın 5 günü, iş yoğunluğunun fazla ve çalışma şartlarının ağır olduğu noktalarda limonata dağıtımı yapmaktayız. Bu yıl ilk adresimiz Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız; sıcak hava koşullarında çalışan vatandaşlarımıza, serinleten bir mola imkânı sunmak” ifadelerine yer verdi.

Sıcaktan bunalan emekçiler, Büyükşehir’in limonata ikramı ile serinledi

Limonata ikramı yapılan vatandaşlardan Vedat Kayan, “Tadı dört dörtlük ve çok güzel. Bu sıcaklarda çok iyi geldi” derken, bir başka vatandaş Mehmet Osmanoğlu, limonatanın tadını çok beğendiğini söyleyerek, “Bu sıcaklarda ilaç gibi geldi. El yapımı tadında” dedi.

Yaşar Mulla, “Başkanımız Vahap Seçer’e, böyle sıcak bir günde bizi ferahlattığı için teşekkür ederim. Tadı direkt ev yapımı tarzında. Gayet güzel. Evde içtiğim limonatadan sonra en güzeli buydu” diye konuştu.

Ahmet Özgen ise limonata ikramını çok beğendiğini belirterek, “Bu sıcaklarda çok güzel bir fikir. Buz gibiydi ve iyi geldi. İçimizi serinletti” ifadelerini kullandı.