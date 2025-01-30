En düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesine ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerinde görüşmeler dün tamamlanmıştı. Bugün TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında yeniden toplandı.

‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nde yer alan en düşük emekli aylığının artırılmasını öngeren madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Rize Milletvekili Harun Mertoğlu ile 74 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nda teklif 9 maddeden oluşuyor.

Bu düzenleme ile 2024 yılında 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Böylece yüzde 15,75 oranında artış yapılacak.

Düzenlemeyle 2016 yılında başlatılan, işverene asgari ücret desteğinin de süreceği teklifte, 2025 yılı için bu destek bin lira olarak belirlendi.

https://twitter.com/TBMMGenelKurulu/status/1884983091292205548