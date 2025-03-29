Emekli yurttaşların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla kültürel ve sanatsal faaliyetler, sağlık kontrolleri, spor aktiviteleri gibi birçok farklı alanda etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda da emeklileri unutmadı.MERSİN (İGFA) - Ekonomik darboğazı derinden hisseden grupların başında gelen emeklilerin, eriyen alım gücü karşında evlere hapsolmaması için, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde kentin birçok noktasında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Emekli Evi açan Büyükşehir, Emekli Evi üyelerinin bayramını kutladı. Müzikler eşliğinde emeklileri misafir eden personel, bayram şekeri ve tatlı ikramıyla emeklilerin bayrama şeker tadında girmesini sağladı.

Bozkurt: “Bu zor süreçte, emeklileri mümkün olduğu kadar rahat ettirmeye çalışıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm Emekli Evlerinde emekliler ile bayramlaştıklarını kaydeden Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, “Emekliler gayet güzel eğleniyorlar. Bir ayın yorgunluğunu oyun oynayarak geçiriyorlar. Ülkemizin geçtiği zor süreç içerisinde, yaş almış bireyleri mümkün olduğu kadar rahat ettirmeye çalışıyoruz. Şekerimizle, tatlımızla, kolonyamızla, çayımız, kahvemizle güzel bir bayram diledik” dedi. Emeklilerin tepkilerinin de çok güzel olduğunu ifade eden Bozkurt, “Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorlar. Tüm emeklilerin ve Türkiye’de yaşayan herkesin bayramını kutluyoruz” diye konuştu.

Mersin’de emekli olmak çok güzel

Keyifli bir bayramlaşma süreci yaşadıklarını kaydeden Emekli Evi üyesi Selahattin Elbir, “Herkesin bayramı mübarek olsun, hepsini candan kutluyorum” dedi.

Anne ve babasının kabirlerinin Büyükşehir tarafından temizlendiğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen bir başka Emekli Evi üyesi Osman Emekli, “Mezarlık o kadar güzel bir hale gelmiş ki, tertemiz yapılmış. Bayramlaşma etkinliğinden de büyük keyif aldım. Bu ekonomik şartlarda bize böyle bir imkan sağlandığı için teşekkür ediyor ve Türkiye’nin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Feryal Erarslan ise, “Sık sık sevindirici etkinlikler yapılıyor. Ben kendi adıma çok memnunum. Emeklinin durumu ortada. Bu etkinliklerle sosyalleşme imkanı sunuluyor. Belediye Başkanımız bizim için etkinlikler yapıyor. Mersin’de emekli olmak çok güzel” diyerek, Emekli Evi’nde çok arkadaş edindiğini de söyledi.