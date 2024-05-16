Herkes Duysun TV’de yayınlanan Gazeteci yazar Gülay Soydan Pehlevan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Önce Ekonomi” programına TÜED Bursa Şube Başkanı Ahmet Arif Tezbulur konuk oldu.Zübeyde ÖZLÜ/Melih KAYACI/HERKES DUYSUN

Herkes Duysun TV'de Gazeteci yazar Gülay Soydan Pehlevan'ın sunduğu "Önce Ekonomi" programına katılan TÜED Bursa Şube Başkanı Ahmet Arif Tezbulur, emekli maaşı düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

“EMEKLİLER 22 YILDIR YALNIZ BIRAKILDI”

Emeklilerin yalnız bırakıldığını vurgulayan TÜED Bursa Şube Başkanı Ahmet Arif Tezbulur, “22 yıldan bu yana emekliler hep yalnız bırakıldı. Emekliler hak etmedikleri şeyler gördüler. Bu insanları üzmeye kimsenin hakkı yok. Türkiye’de yaşanan ciddi fiyat artışları, kiraların yüksek olması gibi nedenlerden dolayı emeklilerin geçinmesi çok zor.” dedi.

“TÜRKİYE’DE EMEKLİLERİN YÜZDE 70’İ TABAN MAAŞ ALIYOR”

Tükiye’de 16 milyon emeklinin bulunduğunu söyleyen TÜED Bursa Şube Başkanı Ahmet Arif Tezbulur, ”Türkiye’de 16 milyon emekli bulunuyor bunların yüzde 70’i ise taban maaş alıyor. Yılbaşında verilen 10 bin liralık rakam ise enflasyonla birlikte daha da düştü.” dedi.