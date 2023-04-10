Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen dün, Keşan’a ziyarette bulunarak, basın açıklaması düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emeklilerin ölüm ile yaşam arasında hayat sürdüğünü iddia etti.

Eğitim Sen Keşan İlçe Temsilciliği’nde düzenlenen toplantıya Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen’in yanı sıra; Üsküdar Temsilcisi İrfan Erdemoğlu, İstanbul Şubeleri Koordinasyon Sözcüsü Mustafa Durna ile Keşan’daki sendika temsilcileri ve emekliler katıldı.

Genel Başkan Ergen, Tüm Emekliler Sendikası olarak örgütlenme kapsamında Keşan’da çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Daha önceden sürdürülebilir bir yoksulluk olduğunu belirten Ergen, "Emekliler, ölüm ile yaşam arasında bir hayat sürüyorlar. Bu şartların içerisinde emeklilerin tek başına çıkmalarının mümkün olmadığını biliyoruz. Bunun yolu da, örgütlü bir güçten geçiyor. Tüm Emekliler Sendikası olarak, 2017 yılından bu yana faaliyetlerimizi başlattık. Türkiye’nin 81 merkezinde örgütlüyüz. Emeklilerin taleplerini içeren bir dosya oluşturduk ve bu talepler doğrultusunda, mecliste grubu bulunan partililerle görüştük. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayram ikramiyelerinin 8 bin 500 TL’ye çıkartılmasının bizim hazırladığımız dosyanın etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda bu vaadini yerine getireceğinin sözünü verdi. Emeklilerin sağlık hizmetlerinde katkı paylarının kaldırılması yönünde taleplerimiz var" diye konuştu.

“EMEKLİ TABAN MAAŞLARI AÇLIK SINIRININ ÜZERİNE ÇIKARTILMALI”

Emekli maaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ergen, emekli taban maaşları açlık sınırının üzerine çıkartılması gerektiğine vurgu yaparak, "Türkiye’de EYT’lilerle birlikte yaklaşık 15 milyon 600 bin emekli var. Bu emeklilerin yaşamlarının son dönemlerinde rahat nefes alabilir ve insani koşullarda yaşamalarının sağlanmasın lazım. Emekliler ve emekçiler, bu ülkenin ezilen kesimidir" dedi.

“ASGARİ ÜCRET ALTINDA MAAŞ ALAN EMEKLİ SAYIMIZ 8.8 MİLYONDUR”

Asgari ücretin altında emekli maaşı alan emeklilerin olduğunu ifade eden Ergen, "Hükümetin burada bir oyunu var. Emeklinin kök maaşı 5 bin 500 TL ve aylıklar hazine yardımıyla artırılıyor. Örnek vermek gerekirse; bu arkadaşlarımız Temmuz ayında yapılan emekli maaşı artışlarından yararlanamayacaklar. Temmuz ayında, yüzde 30 zam geldiğini düşünelim. 5 bin 500 TL alan bir emekliye zam geldiğinde 7 bin 500 TL’yi aşmayacağı için o arkadaşlarımız bundan yararlanamayacaktır. Yapılan sadece seçim yatırımıdır. Bu seçime yönelik taktiktir. Yaşanan soruna çözüm üretmez. Açlık sınırı 9 bin 600 TL civarında ve bunun altında kimsenin maaşı olmamalı. Taban maaş buna yükseltilmeli. Böyle olduğu takdirde gelecek zamlarla birlikte maaş tutarı da artmış olacaktır" diye konuştu.

Öte yandan emeklilerin enflasyonun altında ezildiğinin altını çizen Ergen, TÜİK’in açıkladığı enflasyona kimsenin inanmadığını belirterek, "TÜİK, enflasyonu baskılıyor ve emeklilerin zam oranları düşük oluyor. Gıda enflasyonu yüzde 300’leri buluyor. Maaş artışları ise çok düşük seviyede kalıyor" diye konuştu.