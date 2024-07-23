Emekli Sandığı kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2024 Yılı Temmuz dönemi zam farkları ödemesi 26 Temmuz'da yapılacakş.ANKARA (İGFA) - Zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama SGK'dan geldi.

SGK, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödeneceğini açıkladı.

Buna göre; Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirildiği kaydedildi.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar TL olduğu belirtildi.