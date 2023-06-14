Emeklilerin her geçen gün sıkıntılarının giderek arttığını söyleyen Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, Bursa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Başkan Pars, “Emeklimiz şu anda perişan. Sayın Cumhurbaşkanımız’dan bize vaat ettiklerini yerine getirmesini istiyoruz.” dedi.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK / Onur POLAT - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Ekim 2022 verilerine göre Türkiye'de emekli sayısının 13,1 milyon olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, her geçen gün sıkıntıları giderek artan emeklilerin insanca yaşamak istediklerini söyledi.

Siyasetçilerin emeklileri sadece seçim zamanı hatırladıklarını belirten Başkan Pars, Bursa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

SADAKA DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ

“Sayın Cumhurbaşkanımız bize vaadettiklerini yapsın" diyen Pars, "Emekli şu anda perişan durumda. Bizler yüksek maaş istemiyoruz. Biz insanca yaşayacak maaşlar istiyoruz. Enflasyon aldı başını gidiyor. Diğer yandan bağlama oranları çok düşük. 3 bin 500 ila 4 bin TL arasında değişiyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız’dan ilk önce bağlama oranının değişmesini, tekrar eski usule dönülmesini istiyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı. İnanın emekli bir zeytini bile sofraya koyamıyor. Emekliler inandı ve güvendi, resie oy verdi. Cumhurbaşkanımız ikinci turda kazandı ve yeniden göreve geldi ama bizi boynu bükük bırakmasın, enflasyon düşürülsün. Fiyatları geri çeksin. Her gelen yıl geçen yılı aratıyor. Biz emekliler vatanımızın, memleketimizin çimentosuyuz, çakıl taşıyız. Biz sadaka istemiyoruz. Biz devlete zamanında ödediğimiz paramızın hakkını istiyoruz.” diye konuştu.