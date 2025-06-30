Hak Bir Çalışan ve Emekliler Derneği Genel Başkanı Mustafa Taşcı, 30 Haziran Emekliler Günü’nde emeklilerin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekerek, “En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olamaz, adalet istiyoruz” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hak Bir Çalışan ve Emekliler Derneği Genel Başkanı Mustafa Taşcı, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin hak ettikleri saygınlığı ve geçim koşullarını elde edemediğini vurguladı. Taşcı, “Onurlu bir yaşam, insanca bir emeklilik için mücadele ediyoruz. 30 Haziran Emekliler Günü, tüm emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

Taşcı, açıklamasında emeklilerin yıllarca alın teriyle ülkeye hizmet ettiğini, ancak bugün geçim zorluklarıyla mücadele ettiğini belirtti.

“Emekliler, dinlenme zamanı olması gereken emeklilikte ikinci bir iş aramak zorunda kalıyor. En düşük emekli maaşı, temel yaşam giderlerini bile karşılamıyor” diyen Taşcı, özel sektör ve kamu çalışanlarının ihmal edildiğini, 28 Şubat mağduru kamu personellerinin ise hâlâ iade-i itibar beklediğini ifade etti.

“EMEKLİLİK ÖDÜL DEĞİL, CEZAYA DÖNÜŞTÜ”

Devleti yönetenlere seslenen Taşcı, “Emeklilik bir ödülse, neden cezaya dönüşmüştür? Yıllarca sadakatle hizmet edenler neden sıkıntı içinde bırakılıyor? Emekliler ne zaman adalet bulacak?” sorularını yöneltti.

Emekliliğin yoksullukla değil, onurla anılması gerektiğini vurgulayan Taşcı, "En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalı. 28 Şubat mağduru kamu personellerinin özlük hakları iade edilmeli. Emeklilere yıl boyunca sosyal destek, sağlık erişimi ve saygınlık sağlanmalı. Emekli sendikaları ve derneklerinin talepleri dikkate alınarak sosyal politika üretimine katılımları sağlanmalı" diyerek taleplerini sıraladı.

Karar verilecelere seslenen Taşcı, "Emeklinin duasını mı istiyorsunuz, yoksa bedduasını mı? Emekliler için adaleti ve onurlu bir hayatı tesis etmezseniz, bu vebalin altında kalırsınız” dedi.