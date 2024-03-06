Herkes Duysun ekibi olarak bugün Bursa’nın Osmangazi ilçesindeyiz. Emekli vatandaşlarımıza sorduk: Ramazan ayını nasıl karşılıyorsunuz?Ahmet GÜNAY/ Musa YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte alışverişler de yapılmaya başlandı. Peki maaşlarından memnun olmayan birçok emekli vatandaş Ramazan ayını nasıl karşılıyor? Emekli vatandaş Ramazan alışverişi yapabiliyor mu? Söz Vatandaşta…

“EMEKLİYE KABUS GİBİ GEÇECEK”

Herkes Duysun mikrofonuna konuşanlar arasından bir vatandaş herhangi bir sıkıntısının olmadığını kaydederken bazı vatandaşlar ise emekliye verilen maaşın düşük olduğunu dile getirdi.

Bir vatandaş eski Ramazanların kalmadığını ifade ederken diğer vatandaş ise Ramazan ayının emekliye kabus gibi geçeceğini söyledi.

MAAŞLAR EMEKLİYE YETİYOR MU?

Herkes Duysun muhabirinin sorusunu yanıtlayan bir diğer vatandaş ise emekli maaşlarının yetersizliğinden yakınarak, “Ramazan ayına gerek yok 12 ay boyunca açız.” dedi.

Diğer bir vatandaş ise hayat pahalılığından şikayet ederek emekli maaşlarını yetersiz bulduğunu kaydetti ve eskiden her şeyin daha güzel olduğunu söyledi.