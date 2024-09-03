Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan %25'lik zam, bankalar arasında adeta bir promosyon yarışına yol açtı. Emeklilere maaşlarının iki katına kadar çıkan promosyon ödemeleri, binlerce emeklinin dikkatini çekmiş durumda.BURSA (İGFA) - Bankalar, emekli müşterilere daha fazla avantaj sunarak müşteri sayılarını artırmak için birbirleriyle yarışırken, promosyon ödemeleri 24 bin TL'ye kadar ulaştı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekliler banka değişikliği yaparken nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...

TEMMUZ ZAMMI VE PROMOSYONLARDA ARTIŞ

Temmuz 2024'te emekli maaşlarına yapılan %25 zam ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseldi. Bu artış, bankaların emekli promosyonlarına da yansıdı. Emeklilere sunulan promosyon ödemeleri, maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor. Bankalar, emeklilere cazip teklifler sunarak müşteri portföylerini genişletmeyi hedeflerken, promosyon ödemeleri de ciddi oranda arttı. Şu an bazı bankalar, promosyon tutarını maaşın iki katına kadar çıkararak emeklilere 24 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapıyor.

BANKALAR ARASI REKABET KIZIŞTI

Bankalar, emekli müşterileri çekmek için promosyon miktarlarını artırmanın yanı sıra ek avantajlar da sunuyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımı gibi ek şartlarla promosyon miktarları yükseltiliyor. Örneğin, Yapı Kredi ve ING gibi bankalar, ek koşullarla birlikte 18 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparken, VakıfBank promosyon tutarını 24 bin TL’ye kadar çıkarabiliyor.

İşte bazı bankaların güncel promosyon rakamları:

Ziraat Bankası-Halkbank: 12 bin TL’ye kadar promosyon.

İş Bankası: 12 bin TL’ye kadar promosyon.

Yapı Kredi: 15 bin TL promosyon, ek avantajlarla 18 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

ING: 15 bin TL promosyon, ek koşullarla 18 bin TL’ye kadar.

Vakıfbank: 24 bin TL’ye varan toplam promosyon.

BANKA DEĞİŞTİRMEK KOLAYLAŞTI

Emekli maaşlarını farklı bir bankaya taşımak isteyen emekliler için süreç oldukça kolaylaştı. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler, istedikleri zaman başka bir bankaya geçiş yapabiliyor. Ayrıca, daha avantajlı bir teklif bulduklarında taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapabiliyorlar. Bu durumda, emekliler aldıkları promosyonun kullanılmamış kısmını eski bankaya iade ederek yeni bankadan promosyon alma hakkına sahip oluyorlar.

Örneğin, bir emekli ocak ayında 10 bin TL promosyon aldıysa ve eylül ayında başka bir bankaya geçmek isterse, aldığı 8 aylık promosyonu (2 bin 222 TL) koruyarak, kalan 7 bin 778 TL’yi eski bankaya iade ediyor. Yeni bankadan aldığı promosyon ise bu farkı kapatabiliyor ve emekliye ek kazanç sağlıyor.

DUL VE YETİMLER DE FAYDALANABİLİYOR

Emekli maaşı alan dul ve yetimler de promosyon yarışından faydalanabiliyor. Dul ve yetim maaşı alan kişiler, aldıkları maaşa göre promosyon talebinde bulunabiliyor. Şu anda dul ve yetim maaşlarına ödenen promosyon tutarları 5 bin TL civarında.

PROMOSYONLARDA AVANTAJLAR NASIL ARTIRILIYOR?

Bankalar, promosyon ödemelerine ek olarak, çeşitli avantajlar sunuyor. Örneğin:

Yapı Kredi, fatura talimatı ve kredi kartı harcamaları ile promosyon tutarını artırarak toplamda 18 bin TL'ye kadar promosyon sunuyor. VakıfBank, Troy emekli kredi kartı ile yapılan alışverişlerde 12 ay boyunca 12 bin TL’ye varan ek nakit ödeme sağlıyor. Akbank, otomatik fatura talimatları karşılığında 2 bin 500 TL'ye kadar ek chip-para veriyor.

EMEKLİLER İÇİN KAZANÇLI BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Bankalar arasındaki bu promosyon yarışı, emekliler için büyük bir kazanç fırsatına dönüşmüş durumda. Emekli maaşlarını daha yüksek promosyon teklifleri sunan bankalara taşıyarak ek gelir elde eden emekliler, aynı zamanda banka değiştirme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar. Promosyonlar sayesinde emekliler, maaşlarının yanı sıra ek gelir elde ederek maddi açıdan rahatlayabiliyorlar.

Emekli Ahmet Bey, promosyon yarışını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Uzun yıllar çalıştık, emek verdik. Şimdi bankalar arasındaki bu rekabet sayesinde, emekliler olarak biraz olsun nefes alabiliyoruz. Ben de maaşımı taşıyarak 18 bin TL promosyon almak istiyorum, evin bazı ihtiyaçlarını bu sayede rahatça karşılayacağım. Bu yarışın devam etmesini umuyorum, böylece biz emekliler de biraz daha rahat ederiz." diyor. Ahmet Bey'in bu sözleri, promosyon kampanyalarının emekliler için ne kadar önemli bir kazanç kapısı olduğunu gösteriyor.

Bankaların sunduğu güncel promosyonlar ve avantajlar, özellikle sabit gelirli emekliler için büyük bir fırsat sunarken, bu rekabetin daha da artması bekleniyor.