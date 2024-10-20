İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İZSU Genel Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında ismine kayıtlı su aboneliği bulunan ihtiyaç sahibi emeklilerin faturaları yüzde 50 indirimli olarak tahakkuk ettirilecek. Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen önergeyle daha önce Emekli Dayanışma Kartı üzerinden iade şeklinde yapılan destek artık doğrudan faturalara indirim olarak yansıyacak.İZMİR (İGFA) - İhtiyaç sahibi emeklilerin su faturalarının yüzde 50’sini İzmir Büyükşehir Belediyesi ödeyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Ekim ayı üçüncü birleşiminde ele alınan gündem maddelerinden biri de ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik 0-4 metreküp su bedelinin tamamı ve geri kalan fatura tutarının yüzde 50’sinin karşılığı bedelin ödeme usulüne ilişkin protokol oldu.

Mecliste oy birliği ile kabul edilen maddeye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol doğrultusunda https://bizvariz.izmir.bel.tr/ internet adresinden ilk 4 metreküpün ücretsiz ve kalan tüketim bedellerinin yüzde 50’sinin ödenmesi için başvuruda bulunulacak.

Bundan önce Emekli Dayanışma Kart’a ödeme yapılması yönünde kararlaştırılan uygulama artık doğrudan faturalara ilk 4 metreküp bedelsiz ve kalan tüketim yüzde 50 indirimli şeklinde yansıyacak. Emekli Dayanışma Kartı'na başvuru yapacak emeklilerin isimlerine kayıtlı İZSU aboneliğinin bulunması gerekiyor.