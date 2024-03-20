Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen basın açıklamasına Emeklilerin Sendikası Bursa Şubesi ile İnegöl Temsilciliği yöneticileri de katıldı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Sendika yönetici ve üyeleri Yenişehir Saat Kule Meydanı’ndan Atatürk Anıtı’na kadar yürüdüler.

Atatürk Anıtı’nda basın açıklamasını Tüm Emeklilerin Sendikası Yenişehir Şube Başkanı Kamettin Baştürk okudu.

“Emeklilerin nasıl geçinebildiğini hesaplamak, yüzyıllardır çözülemeyen matematik problemlerinden daha zordur!” diyen Baştürk, öncelikle 2008’de uygulamaya konulan Sosyal Güvenlik Reformu’nun derhal iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Açlık sınırı 20 bin 834 lirayı, yoksulluk sınırı 60 bin 757 lirayı aştığını söyleyen Baştürk, “Bekar bir çalışanın sadece yaşam maliyeti 26 bin 970 liradır. Bu hayat pahalılığında, her üç emekliden ikisinin 10 bin lira aldığı biliniyor. Bugün emekliler pazar yerine gittiğinde sadece fiyatları inceliyor. Alışveriş yapamıyor. Markete gitmek karabasandan beter oldu. Kasabın yolundan vazgeçtik, ekmek alamıyor. Emeklinin dinlenmek için simitçiden bir bardak çay içebilme şansı kalmadı. Dost sohbeti yapacağı, bir fincan kahve içebileceği bir mekân hayal oldu... Emekliler, 40 yıl hatırı kalan bir fincan kahveyi, bir kafede 40 yılda içemez duruma düşürüldü. Derin yoksulluk nedeniyle geleneklerimizi ve göreneklerimizi terk ettik. Emeklilerin tek gidebildiği yer, parklardaki belediye bankları oldu. Boş bank bulan şanslı sayılıyor” diye konuştu.

Taleplerinin dikkate alınmaması durumunda demokratik eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayan Baştürk, “Şayet bizi duymazdan gelinip adım atılmazsa yakın bir zamanda birçok bölgede mitingler düzenleyeceğiz. İsteklerimizin yanıtsız kalması halinde yapacağımız bölgesel mitinge, şimdiden bütün emek ve demokrasi güçlerini güç birliğine davet ediyoruz” dedi.