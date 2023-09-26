Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Örgütlenme Sekreteri Taner Günerbüyük, bir açıklama yaparak emeklileri sendikaya üye olmaya davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BES Örgütlenme Sekreteri Taner Günerbüyük, emeklilerin ve kendi güçlerine güvenerek sendikanın kuruluşunu gerçekleştirdiklerini belirterek, miras yedi olmadıklarını belirtti.

“Biz bir siyasi partinin, bir konfederasyonun arka bahçesi olmadık" diyen Günerbüyük, "Biz 28 yıldır Emeklileri oyalamadık, oyalamaya da devam etmiyoruz, biz Emeklilerin sendikalaşmasına ipotek koymadık, koymaya da devam etmiyoruz. Sendikamızı kurarken de nasıl emekli sendikası kurulur, nasıl emekliler sendikasında örgütleniri öğreteceğiz dedik ve öğretiyoruz, sendikalar kitle örgütüdür, çıkar örgütüdür, hizmet örgütüdür, üyelerinin ekonomik - sosyal çıkarları için, toplu sözleşmeyi hedefler, toplu sözleşmeyi hedeflemeyen sendika, sendika değildir, dernek, vakıf, platform, meclis, gibi yapılardır. Sendikamız Anayasanın 51. maddesine göre kurulmuş, tüzüğü bakanlık onayı almış, tüzüğü bakanlık sayfasında yayınlanmıştır, tüzüğümüzün 3.maddesi derki, tüm emeklilerin % 1'ini üye yaptık mı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile, emeklilerin ekonomik- sosyal haklarını almak için toplu sözleşmeye oturacağız der. Bu kapsamda sendika olarak, temsilcilik, şube açma, standlar açma, kahve, cafe, sokak, cadde, köy, mahale çalışmaları ile üye yapmaya devam etmeliyiz, ne kadar çok üye, o kadar daha çabuk toplu sözleşmeye oturmaktır. Az laf, çok iş. Yaşasın emeklilerin birleşik sendikal mücadelesi. Örgütlü ol, güçlü ol, birleşik emekliler sendikasına üye ol, üye bul" çağrısında bulundu.