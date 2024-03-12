Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilecek 3’er bin liralık bayram ikramiyeleri ile ilgili çıkarılan yasa, Resmi Gazete’de yayınlandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilecek ikramilerdeki yüzde 50 artış TBMM’de çıkarılan yasa ile kabul edilmişti.

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girdi.

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.