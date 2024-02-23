Bunlar da ilginizi çekebilir

Başvuru için, promosyon tercihi yapılacak bankaya gitmek yeterli. Emekliler maaş tercihini e-devlet üzerinden de yapabiliyor.

Yunusemre’de çocuklar akıl ve zeka oyunları ile eğlendi

Yunusemre’de çocuklar akıl ve zeka oyunları ile eğlendi

TRT Haber'in aktardığına göre bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor.

Promosyonda üst limit 12 bin liradan 15 bin liraya yükseldi.

Emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor. Yapılacak ödeme maaşlara göre belirleniyor.

Emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarken, bankaların da promosyon yarışında çıta yükseldi. ANKARA (İGFA) - Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler banka promosyonlarına çevrildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.