AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı. İkramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek. Yaklaşık 15 milyon emekli ikramiyeden faydalanmış olacak.ANKARA (İGFA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

"900 liralık bir artış gerçekleşmiş oldu"

Toplam EYT'lilerle birlikte muhtemelen 15 milyon kişiye dağıtılması beklenen bayram ikramiyeleriyle ilgili Elitaş, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bayram ikramiyesini ramazan bayramı için 2 bin TL, kurban bayramı için 2 bin TL'ye artıran kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, emeklinin bayram ikramiyeleri bin 100 lira idi.