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Kabine toplantısı ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini verdi. Erdoğan, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını da açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Saat 14.30'de başlayan Kabine Toplantısı, yaklaşık 4 saatin ardından sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjde verdi.

Erdoğan, "Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'den itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı alt sınırını da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığı müjdesini duyurdu.

"YAPACAĞIMIZ YENİ HAREKATLARLA GELECEĞİMİZİ GARANTİ ALTINA ALACAĞIZ"

Öte yandan sınır ötesi operasyonlarımızda sadece güney sınırının güvenliğini garanti altına almadıklarını, Türkiye'yi terör koridoru ile kuşatma altına alınmasına engel olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi günü yaptığımız güvenlik toplantısında sahadaki güncel durumu değerlendirdik. Güvenlik birimlerimize yanında, yöresinde, arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik. Sınır ötesi operasyonlarla ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryosunu yırtıp attık" dedi.

Erdoğan, son 5 günde 114 hedefin vurulduğunu, 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.