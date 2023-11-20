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Emek Partisi, Bursa İl Kongresi’ni gerçekleştirdi. “Barbarlık yenilecek, işçi sınıfı kazanacak, halklar kazanacak” mesajı verilen kongrede il başkanlığı görevine Berkay Akkuş seçildi.BURSA (İGFA) - Emek Partisinde (EMEP) kongre süreci devam ederken Bursa İl Kongresi gerçekleştir.

“Barbarlık yenilecek, işçi sınıfı kazanacak, halklar kazanacak” mesajı verilen kongrede İl Başkanlığı görevine Berkay Akkuş seçildi.

Divan kuruluna Haydar Güneş, SennurUnay ve Gülten İnal’ın seçildiği kongrede bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolunda yaşamını yitirenler adına saygı duruşunda bulunuldu.

Emek Partisi Bursa İl Kongresine Emek Partisi Genel Yönetim Kurulundan Levent Tüzel, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Öz İplik İş, Eğitim Sen, Tarım Orman Sen, ÖVDER, Bursa Su Kolektifi, Tüm Emeklileri Sendikası, Bursa Dersimliler Derneği, İşçi Hakları Derneği, BATİS, SODAP, HEDEP, Yeşil Sol Parti, CHP, SYKP, Sol Parti ve TKP yöneticileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan önceki dönem İl Başkanı Hasan Özaydın, “İşçilerin sendika ayrımı gözetmeksizin birleşerek hem patron ve iktidara hem de işçinin taleplerini görmezden gelen sendikalara karşı sınıf tavrıyla hareket etmesi önemlidir. Bizler parti olarak bu direnişin bir parçası olmak için alanda sürekli bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çünkü tüm işçiler için artık bıçak kemiğe dayanmıştır” dedi.

Emek Partisi İl Yönetiminden Berkay Akkuş da 10. Genel Kongreyi selamlayarak, “Yargı bağımsızlığının yok edildiği yargının siyasallaştırıldığı bir dönemde işçi sınıfının ve onun devrimci partisinin bayrağını daha da yükseltme dönemi olduğunu düşünüyorum partimizin 10. Kongresinin buna vesile olması temennisiyle tüm devrimci duygularımla kongremizi ve divanımızı selamlıyorum” dedi.

Çalışma raporu ve mali raporun sunumunun ardından seçimlere geçildi. Yapılan seçimlerde Emek Partisi İl Başkanlığına Berkay Akkuş seçildi.