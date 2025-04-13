Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle birlikte, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan ürünlerin sergilendiği "Anadolu" sergisini ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Antalya'da düzenlenen forumun dostluk ve diyalog atmosferinde gerçekleşen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, lider eşlerine ev sahipliği yaparak Olgunlaşma Enstitüleri tarafından hazırlanan sergiyi gezdirdi.

Sergide, Anadolu'nun geleneksel el sanatları, giyim, nakış, dokuma, ahşap, seramik, metal ve kuyumculuk gibi alanlarda üretilen özgün eserler tanıtıldı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya Diplomasi Forumu’nun dostluk ikliminde, değerli lider eşleri ve uluslararası misafirlerle birlikte, kültürel mirasımızın taşıyıcısı Olgunlaşma Enstitülerimizin göz nuru eserlerini keşfetmenin heyecanını paylaştık. Her ilmekte geçmişin hikayesi, her desenin ardında Anadolu’nun sesi var. Kadim mirasımızın evrensel bir dille harmanlandığı bu anlamlı buluşmada, bizi biz yapan değerlerimizi tanıtmak büyük bir mutluluktu," ifadelerini kullandı.