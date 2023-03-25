Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan Hatay’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Büyükşehir Hastanesi’ni ziyaret etti.HATAY (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’a dördüncü ziyaretini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hatay’a gelen Emine Erdoğan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan Büyükşehir Hastanesi’ni ziyaret etti.

HASTANEYİ GEZDİ

Kahramanmaraş Merkezli depremden etkilenen Hatay’da yaralar sarılmaya devam edilirken devlet büyükleri ve eşlerinin bölgeye ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda asrın felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü kez Hatay’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hatay’a gelen eşi Emine Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce 20 gün gibi kısa bir sürede kurulan Büyükşehir Hastanesi’ni ziyaret etti.

HASTALARA “GEÇMİŞ OLSUN” ZİYARETİ

First Lady Emine Erdoğan’a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın eşlik etti. Emine Erdoğan hastane yetkililerinden bilgi alırken daha sonra hastanede yatan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

“KOCAELİ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR”

Hastanenin bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Emine Erdoğan, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 54 yataklı hastaneyi 20 günde tamamlayarak depremzedelerin hizmetine sundu. Tahir Başkana ve ekibine teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Bugün hastaneyi gezdik. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DA DUYURDU

Ziyareti sosyal medyadan da duyuran Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Hatay Antakya’da konteyner kenti ziyaret ederek, sağlık, emzirme ve yeni doğan üniteleri hakkında bilgi aldım. Büyükşehir Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlarımıza şifa dileğinde bulundum. Afet bölgelerimizde ilk günden itibaren büyük bir insaniyet örneği sergileniyor. Devlet kurumlarımızla birlikte gönüllülerimizin el ele vererek, yaraları sardığını görmekten memnuniyet duydum”