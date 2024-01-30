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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi"ni ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda geçen ay açılan sergiyi ziyaret etti.

30 farklı kurum ile koleksiyonerlerden toplanan 700'e yakın eserden oluşan sergiyi gezen Emine Erdoğan ve Bakan Tekin, eserleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından sergiye dair yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulan 'Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi'ni ziyaret ettik. Sergi, Köktürklerden Cumhuriyet'in 1960'lı yıllarına kadar uzanan eğitim yolculuğuna dair 30 farklı kurumdan toplanan yüzlerce eseri bir araya getiriyor. Türk eğitim tarihinin gelecek nesiller tarafından da bilinmesi ve yaşatılması adına sunulan bu önemli katkıda emeği geçenleri tebrik ediyor, herkesin maarif tarihimize dair bu özel sergiyi ziyaret etmesini temenni ediyorum."