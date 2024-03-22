Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım" mesajını verdi.ANKARA (İGFA) - Emine Erdoğan, Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, bir yudum suyun, bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışı olduğunu belirttiği mesajında, "Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. Su verimliliği seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü. Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak seferberliğe can olup her damlayı geleceğe taşıyalım. 22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.