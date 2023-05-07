Torku Şeker Spor'un başarılı sporcusu Emine Seçkin, Para Badminton Milli takımına davet edildi. Emine Seçkin 2 ay içerisinde 3 ayrı ülkede puan turnuvasına katılacak.KONYA (iGFA) - Paralimpik oyunlarda da ülkemizi başarı ile temsil eden Emine Seçkin, Paris Olimpiyat Oyunları'na puan veren Tayland, Bahreyn ve Kanada turnuvalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Son olarak Tokyo'da yapılan turnuvada dünya ikincisi olan Emine Seçkin, Paris Olimpiyatları öncesi yoğun bir maç programında milli formayı terletecek.

HEDEF PARİS OLİMPİYATLARI

A milli takım kafilesinde yer alan Torku Şeker Sporlu Emine Seçkin, 09-14 Mayıs tarihlerinde Tayland'ın Pattaya şehrinde ve hemen ardından 17-23 Mayıs tarihlerinde Bahreyn Manama'da yapılacak olan Uluslararası Para Badminton turnuvalarına katılacak.

Seçkin, yine A milli takım kafilesinde 14-18 Haziran'da Kanada'nın Ottawa şehrinde yapılacak olan turnuvaya da katılacak. Bu turnuvalar Paris olimpiyat oyunlarına katılabilme yolunda önemli turnuvalar arasında yer alıyor.

BAŞKAN ERKOYUNCU: YİNE MADALYA BEKLİYORUZ

Emine Seçkin'in, Olimpiyatlar öncesi katılacağı turnuvalarda milli takımı başarıyla temsil edeceğini belirten PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Torku Şeker Spor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Emine Seçkin ülkemizin madalya beklediği, daha öncede olimpiyatlara katılmış başarılı olmuş bir sporcumuzdur. Milli takım ile iki ay içerisinde katılacağı 3 ayrı turnuvada da ülkemize ve bizlere madalya getireceğine inanıyoruz. İnşaallah Paris Olimpiyatlarına emin adımlarla yaklaşacaktır. Sporcumuza ve milli takım kafilesine başarılar diliyorum" dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Torku Şeker Spor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, açıklamasını, " Amatör branşlarla ve mütevazi bütçelerle yola devam ettiğimiz Torku Şeker Spor kulübümüz sporcularının milli takımlara davet edilmesi bizleri ziyadesiyle memnun ederken ilerisi için ümit veren çalışmalarımızın da hedefe ulaşacağını göstermektedir" sözleriyle tamamladı.