Bugüne dek başta eşi Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere Türkiye’nin bütün jönlerini giydiren Başak Dizer son dönemin müzikteki yükselen yıldızı Emir Can İğrek ile çalışmaya başladı.

İSTANBUL (İGFA) - 2023’ü ‘Parti İptal’ albümünün büyük başarısıyla kapatan, her şarkısıyla listeleri alt üst eden, dijital platformlarda en çok dinlenilen şarkıcılar listelerinde başı çeken Emir Can İğrek konserlerde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Sahnesine büyük özen gösteren müzisyen tarzında da yeniliğe giderek stil danışmanı Başak Dizer ile çalışmaya başladı. Başak Dizer bugüne dek başta eşi Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere Türkiye’deki bütün jönlerle çalıştı, onları giydirdi. Emir Can İğrek konserinde Başak Dizer’in seçtiği ve ‘styling’ini yaptığı, Selen Akyüz tasarımı iki farklı sahne kıyafeti ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Emir Can İğrek’in uzun süredir hazırlandığı Bostancı Gösteri Merkezi konseri müzisyenin enerjik performansı ve hayranlarının coşku dolu katılımıyla unutulmaz bir geceye dönüştü. Bu konser için sadece bu mekânda kullanılacak bir sahne tasarlandı. Özel olarak üretilen demir duvar panellerinin kullanıldığı dekora Emir Can İğrek’in geçtiğimiz yıllarda verdiği Volkswagen Arena ve Harbiye Açık Hava konserlerinin afişleriyle birlikte Bostancı Gösteri Merkezi konserinin de afişi asıldı. Panellerle, duvarları afişlerle dolu bir sokak yaratıldı. Deniz Açıkbaş tarafından tasarlanan bu dekor için kalabalık bir ekip geceli gündüzlü çalıştı.

Emir Can İğrek başta ‘Ali Cabbar’, ‘Nalan’ ve ‘Dargın’ olmak üzere tüm hit şarkılarını seslendirirken hayranları her parçaya eşlik etti. İğrek’in sahnesine konuk olan rap yıldızı Contra sevilen şarkısı ‘Islak Kum’u ardından Emir Can İğrek’in ‘Kor’ şarkısını birleştirdiler ve bir ‘mash-up’a imza attılar.

Ellerinde övgü dolu sloganların yazdığı pankartlarla konsere gelen hayranlarının gösterdiği sevgi karşısında duygulanan Emir Can İğrek konuklarına teşekkür etti. Emir Can İğrek’in konserleri devam edecek.