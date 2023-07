Emir Can İğrek, 12 şarkısıyla birden viral olan yeni albümü “Parti İptal” ile dijital platformlarda fırtınalar koparıyor.İSTANBUL (İGFA) - 2015'ten beri 30'dan fazla tekli ve iki albüm yayınlayan Emir Can İğrek üçüncü albümü “Parti İptal” ile müzik listelerini darmadağın etti! Geçen ay dinleyiciyle buluşan “Parti İptal”in 12 şarkısı da çıkar çıkmaz Spotify'ın viral listesine girerek ulaşılması güç bir rekora imza attı.

Kendine has tarzıyla kalıplara sığmayan Emir Can İğrek’in beklentiyi sonuna kadar karşılayan ve listelerde şimdiden üst sıraları ele geçiren albümü kült olacak şarkılarıyla dillerde. Müzik eleştirmenleri ve müzik severlerden tam not alan “Parti İptal”in söz ve müzikleri Emir Can İğrek’e, düzenlemeleri ise Yiğit Avcı’ya ait.

Albümün başı çeken şarkısı ise dijital platformlarda gördüğü büyük ilgi ile “Ali Cabbar” oldu. Emir Can İğrek‘in kendine has tarzıyla, köy müzisyeni Ali Cabbar’ın aşık olduğu kızın başkasıyla evlenmesi ve onun düğününde gırnatasını (klarnet) çalmak zorunda kalmasını anlatan şarkı kısa sürede zirveye ulaştı.