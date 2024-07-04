2022 yılından bu yana İspanya’nın Barcelona kulübünde forma giyen Türk basketbolunun gelecek vaat eden önemli yeteneklerinden 2009 doğumlu ve 2.12 cm boyundaki Emir Karabulut TOFAŞ altyapısına transfer oldu.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü, 2024-2025 sezonu öncesinde altyapısına önemli bir takviye gerçekleştirdi. Mavi Yeşilli kulüp, Türk basketbolunun gelecek vaat eden yeteneklerinden Emir Karabulut ile anlaşma sağlayarak altyapı programına dahil etti. Basketbola İzmir Ege Gençlik’te başlayan 2009 doğumlu ve 2.12 cm boyundaki Emir Karabulut, 2022 yılında 13 yaşındayken İspanya’nın Barcelona kulübü altyapısına transfer olmuş; eğitim ve altyapı basketbol kariyerini burada sürdürme kararı almıştı.

İngilizce ve İspanyolca bilen Emir Karabulut, İspanya’da geçirdiği 2 yıllık süreçte gelişimine devam ederken altyapı yaş gruplarında 4 ve 5 numara pozisyonlarında görev aldı.