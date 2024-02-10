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İznik Belediyesi bu yıl 27.’si gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT’e tüm değerleriyle çıkarma yaptı.

BURSA (İGFA) - Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMİTT, 6-9 Şubat 2024 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 27. kez ağırladı.

EMİTT 2024’TE GÖZLER İZNİK STANDINDAYDI

Marmara Bölgesi’nin en büyük gölüne sahip, eşsiz doğası, binlerce yıllık tarihi ile dünyada başka bir örneği olmayan İznik, EMİTT 2024’te tüm bu değerleriyle fark yarattı. Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “İznik dünyada eşine az rastlanan bir açık hava müzesi. Doğası, tarihi, gölü, sebze ve meyve çeşitliliği ile ülkemizin fark yaratan bir ilçesi. Bizler de bu değerin bilincinde ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sebeple göreve geldiğimiz ilk yılda hazırlıklarımızı yaparak EMİTT’e katılmıştık. Burada yaptığımız iş birliklerinin faydasını ilçemiz büyük ölçüde gördü. Bu yıl da EMİTT 2024’te yerimizi aldık. UNESCO Dünya Mirası Adayı ve Cittaslow gibi ünvanlara sahip İznik markasını ulusal ve uluslararası tüm platformlarda adına yakışır bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.