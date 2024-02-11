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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin tarih ve kültürünü tanıtmak için 27. Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı (EMlTT)’te açtığı stant, ziyaretçilerden ilgi görüyor.DİYARBAKIR (İGFA) - İstanbul'da 6-9 Şubat tarihleri arasında 95 ülkeden 595 firmanın katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuar son gününde ziyaretçileri ağırlıyor.

Diyarbakır, kentlerin yerli ve yabancı turistlere doğru ve etkili tanıtımı için önem taşıyan, ülkenin birinci dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı olan EMlTT’te tanıtılıyor

İlgi gören Diyarbakır standında kentin ünlü burma kadayıfı sergileniyor, ziyaretçilere tanıtım materyalleri dağıtılıyor, stantta kurulan ekranda Diyarbakır'ın tanıtım videoları gösteriliyor.