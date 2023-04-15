Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar 30 farklı ülkeden 600’e yakın katılımcı turizm potansiyelini sergilemek için EMITT Turizm Fuarı’nda yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT; sektör stratejisini desteklemek, bilgi alışverişi sağlamak, inovasyonu teşvik etmek için sektörün yanında yer almaya devam ediyor. Fuar, bu yıl da turizme hizmet veren kamu kurumları-özel sektör-akademi tarafları arasında etkileşim yaratmak, yeni fikirlerin tanıtılmasına katkıda bulunmak adına iş geliştirmeye yönelik etkinliklerle sektörün nabzını tutuyor. EMITT’te ülkeler, kuracakları stantlarda, coğrafi özelliklerini, tarihsel ve kültürel ögelerini ve yemeklerini tanıtarak ziyaretçilere renkli bir fuar deneyimi yaşatıyor.

Fuarın ikinci günündeki etkinlikler kapsamında; ‘Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi’, ‘İhracat Stratejisinde Sağlık Turizmi Planı’, ‘Destinasyonları Klişelerin Ötesine Geçiren Influencer Stratejileri’ ve ‘Sektörün Yükselen Güçleri: Eko-Agro-Gastro Turizm’ başlıklı konular sektör temsilcileri tarafından masaya yatırıldı.

İstanbul ve Türkiye pazarlamasının stratejik hedefleri arasında olduğunu belirterek sözlerine başlayan IGA Dijital Medya Müdürü Mertcan Tanaydın, “İstanbul ve Türkiye’nin pazarlaması için yaptıkları çalışmalarda Influencerlarla önemli iş birlikleri yaptıklarının altını çizdi. Tanaydın, “Hiç şüphesiz Influencerlar içerik pazarlamasında bir yayıncı. Influencerlar bizim önemli partnerlerimiz arasında yer alıyor. Ülke ve pazar odaklı çalıştığımız Influencer grupları var. Ama biz bunun biraz daha kullanıcı özelinde karşılığının bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bir marka ile hedef kitlenin buluşmasında Influencerlar köprü görevi görüyor. Ama topluluğun büyüklüğünden çok niteliği önemli. Sizin ne söyleyeceğiniz ile nasıl anlatacağınız burada büyük önem arz ederken, verilmek istenen mesajın hedef kitle özelinde anlaşılabilir, daha sade ve nokta atışı bir iletişim tarzı ile verilmesi gerekiyor” dedi.