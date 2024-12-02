1 Kasım'da başlayan Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödeme yapmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak.ANKARA (İGFA) - 2024 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri için verilen süre bugün günü sona eriyor.

Emlak vergisi ödeme işlemi belediyeler aracılığıyla yapıldığı için ilgili belediyenin E-Devlet entegrasyonunun bulunması gerekmektedir.

Ödemeler, mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor.

Ayrıca e-Devlet üzerinden entegre olan belediyeler aracılığıyla da online ödeme imkanı sunuluyor. Belediyenin kendi internet sitesi üzerinden de işlem gerçekleştirebiliyor.

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Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde süre doluyor. Mükelleflerin ödemelerini bugün gün sonuna kadar yapmaları gerekiyor.

Ödeme yapmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak.

Kaynak: igf