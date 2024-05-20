Emlak müşavirleri, Kocaeli Emlakçılar ve Sanatkarlar Odası'nın geçen yıl uygulamaya koyduğu 500 liralık hizmet tarifesine karşı kazanılan bir dava sonucunda zafer kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yaşar Durmaz, bu tarifenin gerçekçi olmadığını ve hizmetin asıl maliyetinin 15 lira olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Durmaz'ın lehine karar verdi ve oda tarafından belirlenen tarifenin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli İdare Mahkemesi'nin tavsiye niteliğindeki bu tarifeyi iptal ettiğini ve kendisinin haklılığının tescillendiğini" belirtti.

Ayrıca Durmaz, 25 bin liraya yakın masraf yaparak açtığı davada da başarılı olarak danışmanlık saat ücreti ile ilgili hükmün iptal edilmesini sağladı.

Bu kararla birlikte oda tarafından belirlenen tarife fiilen geçersiz hale geldi.

Durmaz'ın açıklamalarına göre, süreç devam ediyor ve ilgili bakanlık da konuyla ilgili soruşturma başlatmış durumda.