Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2025 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2025 yılı Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamalarının gerçekleştiğini duyurdu. Yeni görev yerlerine atanan personele başarı dileklerini iletti. ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2025 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personelin atamalarını tamamladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.