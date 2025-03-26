İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör soruşturmalarıyla başlayan ve gözaltı ile tutuklamalarla süren olaylarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın yasadışı eylemlere karşı görevini büyük bir özen, sabır ve sağduyuyla yerine getirdiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da yaşanan yasadışı eylem ve gösterilere yönelik yapılan gözaltılarla ilgili sosya medya hesaplarından çarpıtılan paylaşımlara yönelik açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Türk Polis Teşkilatı'nın görevinin özenle yerine getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, aynı şekilde gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğü vurgulandı.

Ancak bazı sosyal medya hesaplarında kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili “kötü muamele” yapıldığına dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade eden Emniyet Genel Müdürlüğü, "Bu asılsız bir yalandır" diyerek, polise yönelik bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.