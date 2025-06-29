Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde yürütülen “Geçici Koruyucu Aile Hizmeti” modeli kapsamında, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın “Emre” adını verdiği bebek, İzmir’de koruyucu ailesine kavuştu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF’in, Avrupa Birliği Delegasyonu desteğiyle hayata geçirdiği “Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında uygulanan “Geçici Koruyucu Aile Hizmeti” modeli yaygınlaşıyor. İlk olarak Afyonkarahisar’da Asel bebeğin sıcak bir yuvaya kavuşmasıyla başlayan model, korunmaya muhtaç çocukların kuruluş bakımına alınmadan sevgi dolu bir aile ortamında kalmalarını sağlıyor.

İZMİR’DE EMRE BEBEK İÇİN ŞEFKAT KÖPRÜSÜ

İzmir’de doğumdan sonra terk edilen ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından “Emre” ismi verilen 1 aylık bebek, Sema ve Deniz Boztaş çiftinin yuvasına yerleştirildi. 2018’den beri 10 yaşındaki Bedriye’nin koruyucu ailesi olan Boztaş çifti, gerekli eğitimleri tamamlayarak Geçici Koruyucu Aile Sözleşmesi ile Emre’ye de kucak açtı. Çift, minik Emre’ye geçici süreyle şefkat ve sıcaklık sunarak hayatında kalıcı bir iz bırakacak.

30 İLDE PİLOT UYGULAMA

Proje, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Mersin, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ, Eskişehir, Muş ve Şanlıurfa gibi 30 pilot ilde uygulanıyor. Geçici koruyucu aile modeli, hizmet planı netleşmeyen veya aileye dönüşü mümkün olmayan çocukların, durumları belirlenene kadar (birkaç gün ile üç ay arası) sevgi dolu bir ailede kalmasını sağlıyor.

Bakanlık, bu modelin sadece bir bakım hizmeti olmadığını, çocukların hayata güvenle tutunmalarını sağlayan bir şefkat köprüsü olduğunu vurguladı.

Geçici koruyucu ailelik, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerine destek olarak ömürlük bir etki oluşturmayı hedefledi.