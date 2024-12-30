Türkiye'nin en çok dinlenen radyoları Kral FM ile Kral Pop Radyo'da 2024 yılının en çok istek alan ve en çok çalınan şarkıları belli oldu. İşte her iki radyonun verileriyle hazırlanan Top 20 listeleri...İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin En Çok Dinlenen Radyosu Kral FM'de en çok istek alan ve en çok çalınan şarkıların yıllık verileri baz alınarak hazırlanan En Kral 20'de bu yıl;

2024 KRAL FM EN KRAL 20 LİSTESİ; 1-ÖZGÜR ALTER DALGIN DALGIN

2- MAHSUN KIRMIZIGÜL UNUTMAM SENİ

3- SERKAN KAYA NE YAZAR

4-EBRU YAŞAR & SİYAM YOKSUN

5-SEMİCENK KISMETİM KAPANMIŞ

6-METİN ŞENTÜRK & YILDIZ TİLBE BIRAKMA BENİ

7-ÖZGÜR ALTER GELMİŞİNE GEÇMİŞİNE

8-EBRU GÜNDEŞ SİLERİM

9-ALİŞAN SEN ALDIRMA

10-ZARA KOR DEĞİL KÖZ

11-MAHSUN KIRMIZIGÜL PSİKOLOJİ BENİM ADIM İSYAN

12-SERKAN KAYA SENİN OLMAYA GELDİM

13-MÜSLÜM GÜRSES SARI SAÇLARINDAN SEN SUÇLUSUN

14-YAŞAR İPEK NEREDEN SEVDİM O ZALİMİ

15-SİNAN ÖZEN DOLDUR DOLDUR

16-MURAT KURŞUN &S.DALKIRAN CANIM OLUR KENDİSİ

17-EBRU GÜNDEŞ VAKİTSİZ GELDİN

18-ÜMİT YAŞAR SABAHA KADAR

19-SEMİCENK EYVAH NEYE YARAR

20-ZARA & EYPİO İMDADIM

Türkiye'nin En Çok Dinlenen Radyosu Kral FM'de en çok istek alan ve en çok çalınan şarkıların yıllık verileri baz alınarak hazırlanan “EN ÇOK ÇALAN ŞARKI”, “EN ÇOK ÇALAN DÜET”, “EN ÇOK ÇALAN COVER ŞARKI İLE “EN ÇOK ÇALAN ERKEK SANATÇI” VE “EN ÇOK ÇALAN KADIN SANATÇI” isimler de belli oldu.

Buna göre; 2024'te Kral FM'de çok çalan şarkı Özgür Alter'in 'Dalgın Dalgın' olurken; en çok çalan düet şarkı Ebru Yaşar & Siyam'ın 'Yoksun' şarkısı, en çok çalan Cover şarkı Semicenk'in 'Kısmetim Kapanmış', en çok çalan erkek sanatçı Müslüm Gürses, kadın sanatçı ise Ebru Gündeş oldu.

Türkiye'nin En Çok Dinlenen Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'da 2024 yılında en çok istek alan ve en çok çalınan şarkıların yıllık verileri baz alınarak hazırlanan Kral Pop Radyo Top 20'de bu yıl ise öne çıkanlar şöyle:

2024 KRAL POP RADYO TOP 20 1- ZEYNEP BASTIK – LAN

2- KÖFN X SİMGE – YAKIŞIKLI

3- REYNMEN – RENKLENSİN

4- EMRE FEL – SANA EL PENÇE DURMAM

5- EBRU YAŞAR X SİYAM – YOKSUN

6- SEMİCENK – ONLAR ANLAMAZ HALDEN

7- MERT DEMİR – ATEŞE DÜŞTÜM

8- BENGÜ BEKER – SANA YILDIZLARI ÖDEDİĞİMDEN

9- SİMGE – ÖNÜMÜZ YAZ

10- EMRE FEL – SENDEN GÜZELİ Mİ VAR

11- CAN OZAN – AĞLAMA BEN AĞLARIM

12- DERYA ULUĞ X ASİL GÖK – YANSIMA

13- SEMİCENK – GEÇİYOR ZAMAN

14- MABEL MATİZ – KÖMÜR

15- DEDUBLÜMAN – SEN BİLMEZSİN

16- MELİS KAR – YATIYA

17- DOĞU SWAG X ALEYNA TİLKİ – BİR GÜN OL YERİMDE

18- EBRU YAŞAR – KAFAMIN İÇİ

19- TUĞÇE KANDEMİR – ARADAN ÇOK YILLAR GEÇTİ

20- SURA İSKENDERLİ – DERİNLERE İNİYORUM

Kral Pop Radyo'da en çok istek alan ve en çok çalınan şarkıların yıllık verileri baz alınarak hazırlanan EN ÇOK ÇALAN ŞARKI Zeynep Bastık-Lan olurken,

EN ÇOK ÇALAN DÜET Köfn&Simge - Yakışıklı, EN ÇOK ÇALAN COVER Tuğçe Kandemir - Aradan Çok Yıllar Geçti, EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI Bengü Beker, EN ÇOK ÇALAN ERKEK SANATÇI Reynmen, EN ÇOK ÇALAN KADIN SANATÇI Simge, EN ÇOK ÇALAN GRUP Köfn oldu.

