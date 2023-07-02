Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan ve 13-20 Haziran tarihleri arasında 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede 20 bin 600 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette başarılı başkanar sıralamasında ilk 4’te yer aldı. Ankette birinci, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oldu.MANİSA (İGFA) - ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan ve 13-20 Haziran tarihleri arasında 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede 20 bin 600 katılımcıyla yerel seçimler öncesinde anket yaptı.

Geçen 4 yıl değerlendirildiğinde Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarının çalışmalarının değerlendirildiği araştırmada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilk 4’te yer aldı.

Yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuç dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Ergün, gösterdikleri teveccüh dolayısıyla tüm Manisalılara teşekkür etti.

İŞTE İLK 5'TEKİ BAŞKANLAR

Söz konusu çalışmada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 1’inci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 2’nci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 3’üncü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 4’üncü ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün 5’inci sırada yer aldı.