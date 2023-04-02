Son dönemlerde hit şarkılarla zirvedeki yerini koruyan başarılı popçu İrem Derici, Mart ayında da en çok dinlenen kadın sanatçı oldu.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemlerde yayınladığı “Papatya” “Yaz Gülü” gibi hit şarkılarla listelerde zirve hakimiyeti gösteren başarılı popçu İrem Derici, Youtube Music Charts verilerine göre Mart ayında Youtube’da şarkıları en çok dinlenen ve klipleri en çok izlenen kadın sanatçı oldu.

Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Doğduğum ay, bana bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederim” diyerek bu başarısını kutladı.