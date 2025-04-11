Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük’te en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi; ilçede en fazla kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; Kütüphaneler Haftası münasebetiyle; Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Kütüphanesi ve Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri Kütüphanesi’nde en çok kitap okuyan hemşehrileri ve öğrencilerle bir araya geldi. Yalı Evleri Seramik Evi’nde düzenlenen programda Başkan Sezer, en çok kitap okuyan öğrencileri kitap ile ödüllendirdi.

“EN YAKIN DOSTLARIMIZ KİTAPLARDIR”

Gölcük Belediyesi kütüphanelerinde en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Hayatın her alanında yaşanılan tecrübeleri, fikir ve bilgileri öğrendiğimiz en yakın dostlarımız kitaplardır. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimi Gölcük Sanat Galerisi’ndeki, Değirmendere Yalı Evleri’ndeki kütüphanelerimize, Gölcük Millet Bahçesi içinde bulunan Kılavuz Derslik Kütüphanesine ve Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi’ne kayıt olmaya davet ediyorum” dedi.

16 BİN KİTAPLIK DİJİTAL KÜTÜPHANE

Sezer, “Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi’nde, kütüphane otomasyon sistemi, mobil uygulama ya da web sitesinden, 300 ayrı yayınevi tarafından yayınlanan, 16 bin e-kitaba, ücretsiz olarak cep telefonu, tablet ve bilgisayarınızdan ulaşabilirsiniz. Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi’nden yararlanmak için; http://kutuphane.golcuk.bel.tr linkine tıklayıp, üyelik formunu doldurmanız yeterli” diye konuştu.