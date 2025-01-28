Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açıklanan 2024 verilerine göre 74 bin 900 kişi özel ve kamu sektörlerinde olmak üzere silahsız özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilirken, geçen yıl özel güvenlik görevlisi pozisyonu en çok istihdam sağlanan ilk 10 meslek içinde ilk başta yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - İŞKUR verilerine göre, 2024 yılında 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si erkek olmak üzere 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 74 bin 900’ü ise özel güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edildi ve silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonu 2024’te en çok istihdam sağlanan ilk 10 meslek içinde ilk sırada yer aldı.

Özel güvenlik sektörünün ekonomik büyüklüğü 72 milyar TL’nin üzerinde olduğu verilerle ortaya çıkarken, 548 eğitim kurumu, 361 belediye şirketi, 73 alarm izleme merkeziyle birlikte 100 bini aşkın yerde görev yapan 371 bin özel güvenlik görevlisi sektörün büyüklüğünü gözler önüne serse de yaklaşık 14 bin özel güvenlik görevlisine daha ihtiyaç duyulduğu gözlendi.

2024 yılında Avrupa’da 37 milyar Euro büyüklüğe erişen özel güvenlik sektörünün 2025’te ülkemizde 4,5 milyar euroluk bir hacme ulaşması bekleniyor.

ÇALIŞANLARIN HAKLARINI KORUYACAK ADIMLAR ATILMALI

İŞKUR verilerini özel güvenlik sektörü ekseninde yorumlayan Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Turgay Şahan, böylesine yoğun bir istihdama rağmen İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki hastaneler, okullar, toplu konutlar ve kamu binaları gibi birçok yerde daha fazla özel güvenlik görevlisine ihtiyaç olduğunu kaydetti. "Veriler, özel güvenlik görevlisi pozisyonunun en çok tercih edilen meslek olduğunu gösterse de aslında bu pozisyonda yüksek bir turnover olduğunun açık bir kanıtı" diyen Şahan, "Sektörümüzde iyileştirilmesi gereken en önemli konuların başında ise eğitimli ve nitelikli personel eksikliği geliyor. Özel güvenlik görevlisi olarak hizmet verenler, asgari ücret seviyesinde maaş alması ve özlük hakları gibi nedenlerden dolayı sık sık iş değiştiriyor. Dolayısıyla özel güvenlik şirketleri sürekli olarak yeni personel arayışına giriyor ve bu durum da talep çok algısına yol açıyor. Sadece işverenlerin değil, devletin de özel güvenlik sektörüne yönelik politikaları ve düzenlemeleri gözden geçirmesi ve çalışanların haklarını koruyacak adımlar atması gerekiyor" diye konuştu.