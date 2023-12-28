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Restoran ve otel sektöründeki işletmeler 2023 yılında haftanın her günü aktif olduğu gözlendi. İşletmelerde yapılan ödemelerin yüzde 67,7'si nakit olurken, ortalama 299,85 TL hesap ödendi.İSTANBUL (İGFA) - Restoran ve otel işletmeleri için uçtan uca işletme yönetimini kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunan Ar-Ge merkezi Simpra, 2023 yılında platformu üzerinden gerçekleşen işlemlerle ilgili verileri paylaştı.

Verilere göre, ekim ayında 7 milyon işlem adedini geride bırakan 3 binden fazla müşterinin yazılım çözümlerini en çok Android tabanlı cihazlarda kullandığı görüldü. En yaygın kullanıldığı cihazlar Android işletim sistemine sahip sabit terminaller olurken, onları Android işletim sistemli mobil cihazlar takip etti.

En çok tercih edilen ödeme yöntemlerinde ilk sırada yüzde 67,7 ile nakit yer alırken, yüzde 18,2 ile ikinci sırada kredi kartları yer alıyor. Ödenen hesapların ortalamasının 299,85 TL olduğu 2023 yılında açılan çeklerin gün bazında dağılımına bakıldığında ise dengeli bir dağılım ortaya çıkıyor. Çeklerin yüzde 13,5'i pazartesi, yüzde 14'ü salı, yüzde 14,2'si çarşamba, yüzde 13,9'u perşembe, yüzde 14,7'si cuma, yüzde 15,4'ü cumartesi ve kalan yüzde 14,2'si de pazar günü açılırken; beklenildiği üzere haftanın en fazla çek açılan gününün cumartesi olduğu gözlendi.

HARCAMALARIN YAPILDIĞI ALANLARDA LİDERLİK GEL AL SERVİSLERDE

Platform üzerinden yapılan her 10 harcamanın altısı (yüzde 62,6) gel al servisler için yapılırken, arkasından yüzde 32,1 ile restoranda ağırlanan müşteriler gelirken, harcamaların yüzde 4,3'ünün kaynağı paket servis oldu. Kalan yüzde 1,1'lik kısmın harcaması perakende noktalarında gerçekleşti.