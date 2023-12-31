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Renklerin duygusal tetikleyiciler olduğunu dile getiren uzmanlar, ürün veya markaların nasıl algılandığını etkileyerek, tüketici davranışlarına etki yaptığını söylüyor. En etkili ve tüketiciyi satın almaya teşvik eden renkler ise kırmızı, mor ve mavi...İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Kumsal Kınay, renklerin satın alma kararlarına etkilerini değerlendirdi.

Araştırma Görevlisi Kumsal Kınay, renklerin duygulara etkisine ilişkin, “Renkler duygusal tetikleyicilerdir. Ürün veya markaların nasıl algılandığını etkileyerek tüketici davranışlarını da etkilerler. Kullanılan renkler, ürünün güvenilirliği, uygun fiyatlı oluşu veya lüks görünüp görünmediğini belirleyebilir. Böylelikle tüketicinin satın alma kararına da etki etmiş olur.” dedi.

HANGİ RENK, HANGİ DUYGUYU TETİKLİYOR?

Kınay, pazarlama stratejisi bağlamında hangi rengin, hangi duyguyu tetiklediğine ilişkin ise şunları kaydetti:

“Kırmızı; aciliyet hissi yaratır ve heyecan uyandırır. Anlık alımlar ya da indirimli satışlar için teşvik edici olabilir. Bu nedenle indirim yazılarında sıklıkla kırmızı rengi görürüz.

Mavi; güven, sakinlik ve emniyet duygularını çağrıştırır. Tüketicileri satın alma kararlarında kendilerini güvende hissetmeleri konusunda etkileyerek, markalar tarafından güvenilirliği ve profesyonelliği iletmek için kullanılır.

Yeşil; doğa, büyüme ve sağlıkla ilişkilidir. Genellikle çevre dostu, sağlık bilincine sahip veya çevreye duyarlı tüketicilere hitap etmek için kullanılan rahatlama ve uyum duygusunu verir.

Sarı; iyimserliği, gençliği ve dostluğu temsil eder. Dikkat çeker, iletişimi teşvik eder ve genellikle indirim satışlarında veya indirimleri vurgulamak için kullanılan bir sıcaklık hissi yaratır.

Turuncu; enerjiyi, coşkuyu ve yaratıcılığı sembolize eder. Dürtüsel davranışları teşvik eder ve harekete geçirici mesaj oluşturmak veya sınırlı süreli teklifleri vurgulamak için de kullanılır.

Mor; lüksü ve yaratıcılığı temsil eder. Birinci sınıf veya üst düzey ürünler arayan tüketicileri etkileyerek zarafet ve ayrıcalık duygusunu uyandırmak için kullanılır.

Siyah; gelişmişlik, güç ve otorite anlamını taşır. Genellikle ürün veya hizmetlerde yüksek değer algısını teşvik ederek prestij ve lüks duygusu yaratmak için kullanılır.”

HANGİ RENKLER HANGİ SEKTÖRLERDE TERCİH EDİLİYOR?

Pazarlama ve reklamcılıkta renklerin; algıları, duyguları ve eylemleri etkileyerek tüketici davranışına yön verdiğini hatırlatan Kumsal Kınay, “Duyguları uyandırmak için kullanılan renkler duygusal bağ kurmak için markalar tarafından kullanılır. Renklerin tutarlı kullanımı marka tanınırlığı sağlar. Tüketiciler bir markayla ilişkilendirilen belirli renkleri tekrar tekrar gördüklerinde zihinsel bir çağrışım oluştururlar ve bu da markayı tanımayı ve hatırlamayı kolaylaştırır.” dedi.

ALTIN, GÜMÜŞ VE MOR TONLARI LÜKS MARKALAR TARAFINDAN TERCİH EDİLİYOR

Mor, yaratıcılık ve lüksle ilişkilendirilir ve bu da onu üst düzey moda ve güzellik markaları için uygun kılar. Yeşil, sürdürülebilirliğe, çevre dostu olmaya ve çevresel nedenlere odaklanan markalar için doğal bir seçimdir. Büyümeyi, doğayı ve çevreye olan bağlılığı sembolize eder. Altın, gümüş ve mor tonları lüks markalar tarafından sıklıkla tercih edilir. Altın zenginliği, başarıyı ve ayrıcalığı temsil ederken, gümüş gelişmişliği ifade eder. Mor, lüksü ve yaratıcılığı temsil eder.”