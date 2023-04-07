Uzun süredir yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarını sürdüren ve sessizliğini koruyan Gülben Ergen arka arkaya çıkardığı ve dinlenme rekorları kıran single albümlerine bir yenisini daha ekledi.İSTANBUL (İGFA) - Sözü Şebnem Sungur, müziği Gökhan Tepe düzenlemesi Taşkın Sabah imzalı yeni şarkısı “En Güzel Misafir" ile bugün tüm dijital platformlarda müzik severlerle buluşan Gülben Ergen, Nihat Odabaşı’nn objektifine poz verdi.

Gülben Ergen “En Güzel Misafir” çıktığı an itibariyle dijital platformların listelerine ilk sıradan girerek büyük bir başarıya imza atarken şarkının sözleri sosyal platformlarda biranda paylaşılmaya başladı.