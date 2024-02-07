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MBS Dış Ticaret ve İnşaat Limited Şirketi, “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” arasında 7. sırada yer aldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık’ın sahibi olduğu MBS Dış Ticaret ve İnşaat Limited Şirketi,TOBB öncülüğünde 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan sıralamada,% 1046 büyüme hızıyla Trakya’dan sadece Kırklareli’den listeye girerek “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” arasında 7. sırada yer aldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen 8. Dönem “Türkiye TOBB 100”e başvuran şirketler arasında yapılan değerlendirmeler tamamlandı. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanımız Soner Ilık’ın sahibi olduğu MBS Dış Ticaret ve İnşaat Limited Şirketi 2019-2021 dönemindeki satış geliri artış hızına göre yapılan sıralamada “Türkiye’ninEn Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” arasında 7. Sıra’da yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Soner Ilık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin organizasyonundaTOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda düzenlenen “TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni”ne katılarak ödülünü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı. Bu başarısından dolayı MBS Dış Ticaret ve İnşaat Limited Şirketi sahibi Yönetim Kurulu Başkanımız Soner Ilık’ı tebrik ediyoruz.”

Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık da yaptığı açıklamasında;“Türkiye 100 En Hızlı Büyüyen Şirketler 2019/2021 yılları kapsamında yapılan araştırmada 2012 yılında kurduğumuz şirketimiz MBS Dış Ticaret ve İnşaat Limited Şirketi, 46 büyüme hızıyla “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Listesi”nde 7. Sıra’da yer almıştır. Şirketimizin ve beraberinde şehrimizin adını tüm Dünyaya tanıtmak için ele geçen bu önemli fırsatı ve başarıyı siz değerli dostlarımla paylaşmaktan onur ve gurur duyuyorum.Emeği geçen başta ortağım Sayın Gökhan Tanır olmak üzere Genel Müdürümüz Sayın Alper Çiler ve tüm emekçi personelimize can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyor ve tebrik ediyorum” dedi.