Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin üst üste 8’inci kez almaya hak kazandığı ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’nü Alanya’da düzenlenen 2023 Ulusal Mavi Bayrak ödül töreninde aldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin üst üste 8’inci kez almaya hak kazandığı ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’nü Alanya’da düzenlenen 2023 Ulusal Mavi Bayrak ödül töreninde aldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda düzenlenen 2023 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni, Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı’nda düzenlenen törende, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş’in yanı sıra belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden temsilciler yer aldı.

Törende, Muratpaşa Belediyesi’nin kendine ait rekoru kırarak üst üste 8’inci almaya hak kazandığı ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlik’ ödülü Başkan Uysal’a takdim edildi. Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, ödülü üst üste 8’inci kez almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Hem ulusal değerler hem de insanlık değerleri ve evrensel yaklaşım açısından çok kıymetli. Çevre, hele bizim gibi milyonlarca insanı çevresiyle, çevre dokusuyla sınırlarına çeken bir kentseniz ahlaki ve felsefi bir yönelimden ziyade aynı zamanda çok karlı, hayati, doğrudan ekmek davasını ilgilendiren bir konudur.”